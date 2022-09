Jupiler Pro League - Très efficace, Malines s'impose largement sur le terrain de Courtrai

(Belga) Samedi après-midi, Malines s'est offert les 3 points sur le terrain de Courtrai à l'occasion de la 8e journée de championnat de Belgique (1-4). Grâce aux buts de Walsh (38e), Schoofs (41e, 90e+3) et Hairemans (53e) et malgré la réduction du score de Lamkel Ze (65e), Malines goûte à nouveau à la victoire après deux défaites consécutives.

La première demi-heure a vu des échanges timides, dont une frappe trop croisée d'Hairemans pour Malines (17e) puis une tête de Watanabe (25e) et un tir enroulé de Lamkel Ze pour Courtrai (28e) qui ont léché le poteau adverse. Sur une relance à la suite d'une nouvelle frappe courtraisienne, Storm a pu tenter sa chance au but. Repoussé par Ilic, le ballon est arrivé dans la course de Walsh qui a fusillé le portier des dix mètres (0-1, 37e). Quelques instants plus tard, Schoofs a combiné avec Ngoy à l'entrée de la surface pour croiser un tir à l'aveugle parti mourir dans les filets (0-2, 41e). Au retour des vestiaires, une glissade de Vandendriessche dans la surface a donné lieu à une action cocasse, Hairemans bénéficiant du ballon récupéré pour enfoncer le clou en faveur de Malines (0-3, 53e). Une main de Vanlerberghe dans la surface a permis à Lamkel Ze de sauver l'honneur courtraisien sur penalty (1-3, 63e), peu avant que Silva ne sauve son portier Ilic, lui-même éliminé par Ngoy (66e). Courtrai a continué à se montrer aux alentours de la surface malinoise, mais seule une tête de Watanabe a réellement mis Coucke à contribution (88e). Dans les derniers moments, Schoofs a exploité les larges espaces pour inscrire un dernier but (1-4, 90e+3). Au classement, la victoire permet aux Malinois, 10e avec 10 points, de revenir provisoirement à hauteur d'Anderlecht. Courtrai reste bloqué en 12e position avec 7 points. (Belga)