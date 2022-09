Ladies European Tour - Manon De Roey termine à la quatrième place du Swiss Ladies Open

(Belga) Avec un tour final de 70 coups, Manon De Roey a terminé, à égalité avec deux concurrentes, à la 4e place de l'Open de Suisse de golf, épreuve du Ladies European Tour dotée de 200.000 euros, samedi à Risch-Rotkreuz..

De Roey, qui dispute une très belle saison avec une victoire dans l'Aramco Team Series de Bangkok, a connu un début difficile avec deux bogeys sur ses quatre premiers trous. La trentenaire anversoise, numéro 4 au classement du Ladies European Tour (Road to Costa del Sol), a redressé la situation avec des birdies sur cinq des quatorze derniers trous, ne concédant plus qu'une erreur. Avec un score final neuf coups sous le par, De Roey a gagné deux places supplémentaires et termine à la 4e place du tournoi. La victoire est revenue à l'Anglaise Liz Young, qui, avec un dernier tour de 69 coups, a laissé la Suédoise Linn Grant à une longueur. Pour Young, 39 ans, il s'agit de la première victoire sur le circuit Ladies European Tour.