Euro de basket - Le coach des Lions Dario Gjergja mécontent de l'arbitrage face à la Slovénie

(Belga) "L'égalité n'existe pas dans le basket. Arrêtons de mentir à ce sujet", a déclaré Dario Gjergja en conférence de presse à l'issue de l'élimination des Belgian Lions de l'Euro de Basket face à la Slovénie (88-72). Implicitement, le coach de la Belgique s'est montré critique à l'égard de l'arbitrage.

Après un match au cours duquel la Belgique a bénéficié de 8 lancers francs contre 25 pour la Slovénie, Gjergja a voulu se faire entendre. "Mes garçons méritent beaucoup mieux. L'égalité n'existe pas dans le basket. Arrêtons de nous mentir à ce sujet." Et le coach de poursuivre: "J'ai entendu pendant des mois que tout serait pareil pour tout le monde. Que tout serait fifty-fifty. Tout serait juste pour tout le monde, mais ça ne l'est pas." C'est néanmoins la fierté qui prévaut après une défaite honorable face à la Slovénie, quatrième meilleure équipe des Jeux Olympiques de Tokyo. "Je suis très fier de ce groupe. Nous devons tirer les bonnes leçons de ce championnat européen et voir comment nous pouvons nous développer davantage." Et les prochains rendez-vous arrivent bientôt: en novembre en Turquie et à domicile contre la Grèce, la Belgique jouera les qualifications pour la Coupe du monde. Dario Gjergja s'inquiète de l'absence de plusieurs cadres, engagés auprès de leur club. "Nous avons quelques gars qui vont maintenant jouer en Euroleague, Retin Obasohan et Ismael Bako, et cela va nous faire beaucoup de mal. Nous ne pouvons pas non plus compter sur Sam Van Rossom." Il faudra ainsi impliquer de nouveaux joueurs. "Nous allons devoir puiser dans nos réserves. Nous avons du talent, mais nous allons devoir développer nos joueurs à un haut niveau." Le dépassement de tous sera nécessaire pour le coach. "Sinon, nous aurons une rechute", prévient Dario Gjergja. (Belga)