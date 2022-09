Jupiler Pro League - OHL confirme face à Charleroi grâce à un excellent coaching

(Belga) Oud Heverlee Louvain a confirmé son bon début de campagne en signant un beau succès 3-2 aux dépens de Charleroi samedi soir. Après 8 journées, Louvain compte 16 points et conserve sa 4e place au classement. Charleroi, qui a mené au score et égalisé ensuite, reste nanti de 12 points en 7e position.

Charleroi a parfaitement entamé la rencontre à Den Dreef. Sur sa première occasion, le Sporting concluait un magnifique mouvement collectif initié par Heymans et conclut par ce dernier après avoir transité par Tchatchoua, Mbenza, Iliamaharitra et Gholizadeh (0-1, 13e). OHL mit quelques minutes à retrouver son jeu vertical et sur un long ballon, Koffi manquait sa sortie à la limite du rectangle, tout profit pour Maertens (1-1, 22e). Dès lors, Charleroi commença à reculer et Louvain prit la partie à son compte. À la reprise, la domination locale ne trouva pas sa concrétisation jusqu'à la 62e minute. Juste avant un coup franc, Marc Brys fit un double changement en faisant monter Holzhauser et Gonzalez. L'Autrichien délivra le ballon et l'Espagnol surgit au premier poteau pour l'expédier dans le plafond (2-1, 62e). OHL était récompensé mais, à la surprise générale, le VAR accorda un penalty aux Zèbres pour une faute sur Heymans. Le capitaine Iliamaharitra le convertit en force (2-2, 76e). Charleroi n'eut pas le temps de savourer. Dans la minute suivante, Koffi sortait l'arrêt du match sur un heading plongeant parfait de Holzhauser. Les Zèbres en avaient plein les pieds et sans réelle surprise, Gonzalez signa le but de la victoire, méritée, de près sur un assist d'un autre remplaçant Ouedraogo. (Belga)