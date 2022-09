Angoisse en tribune à Cadix: un fan fait un arrêt cardiaque, le gardien amène un défibrillateur pour lui sauver la vie (vidéo)

La fin du match entre Cadix et le FC Barcelone, comptant pour la 5e journée de Liga, a été interrompue une trentaine de minutes samedi en raison d'un incident médical en tribune. L'arbitre a renvoyé les joueurs aux vestiaires après une vingtaine de minutes d'interruption, alors que le Barça menait 2-0. Ils sont revenus sur la pelouse une trentaine de minutes plus tard et, après un bref échauffement, la rencontre a repris à 21h05. Le Barça s'est imposé 4-0.

Un photographe de l'AFP présent au stade a constaté qu'un supporter avait été victime d'un malaise cardiaque en tribune, puis qu'un caméraman chargé de filmer la rencontre a perdu connaissance dans la foulée. Auparavant, on avait vu le gardien argentin de Cadix, Jeremias Ledesma, porter en courant un défibrillateur vers la tribune pour secourir la victime. Le défenseur blaugrana Ronald Araujo s'est mis à prier sur la pelouse.

Le club de Cadix a confirmé dans la soirée qu'un spectateur s'était trouvé en situation d'arrêt cardiaque en tribune. "Une des équipes médicales s'est déplacé jusqu'à la victime en tribune avec un défibrillateur, pour commencer la réanimation. Parallèlement, le FC Barcelone a offert un deuxième défibrillateur en cas de besoin, qui a été porté jusqu'à la zone de l'incident par les joueurs eux-mêmes. La réanimation a été positive après quelques minutes, et le supporter a été transféré à l'hôpital Puerta del Mar, où il reste en observation", a précisé la direction du club dans un communiqué.

Les protagonistes de la rencontre, joueurs et encadrements, sont restés debout de longues minutes, sous le choc. Ansu Fati et Ousmane Dembélé, buteurs en fin de partie après la reprise du match, n'ont pas célébré leurs buts par respect pour la victime réanimée.