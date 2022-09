Le carton rouge le plus drôle de la saison: Leao tente une bicyclette, rate le ballon et assomme un adversaire (vidéo)

L'AC Milan a enregistré une victoire difficile contre la Sampdoria lors de la sixième journée du championnat d'Italie. Les tenants du Scudetto ont joué toute la deuxième mi-temps avec un homme en moins, mais ont réussi à s'imposer 1-2. L'entraîneur de Milan, Stefano Pioli, a donné à Charles De Ketelaere sa 3e titularisation consécutive.

Alexis Saelemaekers n'est pas sorti du banc, malgré son bon match en Ligue des champions contre Salzbourg mercredi dernier. Son remplaçant Junior Messias a marqué le but d'ouverture après seulement six minutes. Quelques instants plus tard, De Ketelaere a également marqué, mais son but a été refusé pour hors-jeu par le VAR. Milan a conservé l'avantage pendant toute la première mi-temps, mais a dû jouer à dix juste après la pause. Rafael Leao a tenté une bicyclette, mais au lieu de toucher la balle, il a frappé le nez d'un adversaire.

Sa tentative acrobatique a été sanctionnée par un deuxième carton jaune. Quelques instants plus tard, la Sampdoria profitait de sa supériorité numérique. Filip Djuricic (57e, ex-Anderlecht) égalisait de la tête. Oliver Giroud (67e) a donné la victoire à l'AC Milan sur penalty. Aster Vranckx a obtenu ses premières minutes de jeu sous le maillot de Milan. Il a quitté le banc des remplaçants douze minutes avant le coup de sifflet final. Divock Origi était absent en raison d'une blessure. Grâce à cette victoire, Milan rejoint Naples en tête du classement. Les deux équipes comptent 14 points en six matches.

Dans le championnat d'Espagne, Yannick Carrasco et Axel Witsel ont permis à l'Atlético Madrid de remporter une large victoire 4-1 contre le Celta Vigo. Les Colchoneros comptent 10 points après cette 3e victoire en 5 matches et grimpent à la 4e place du classement. L'Atlético a pris le contrôle du match dès le début. Angel Correa (9e) a mis l'équipe à l'aise. Rodrigo De Paul (50.) et Yannick Carrasco (66.) ont assuré la victoire.

C'est surtout le but du Diable Rouge qui a donné un éclat supplémentaire à la victoire. Carrasco est parti de sa propre moitié de terrain, a traversé la moitié de terrain adverse balle au pied et après deux feintes de corps placé un tir imparable. Le but de Gabri Veiga (71e, 3-1) et celui contre son camp d'Unai Nunez (82e, 4-1) ont fixé le score définitif.