Le Bayern perd encore deux points: furieux, Thomas Müller tacle ses coéquipiers

Le Bayern Munich a enregistré un troisième match nul consécutif en Bundesliga samedi à domicile contre Stuttgart (2-2) lors de la 6e journée, pendant qu'un Leipzig renaissant a éteint Dortmund (3-0) pour la première de son nouvel entraîneur, Marco Rose. Le couperet a fini par tomber. Après deux buts de Serhou Guirassy annulés pour des fautes en amont sur Joshua Kimmich (51e et 79e), les Munichois ont été rejoints dans les arrêts de jeu.

Fautif, Matthijs De Ligt a concédé un penalty transformé par Guirassy (90e+2), un dénouement logique tant Munich, toujours en recherche de fluidité devant, a manqué de tranchant. Une prestation difficile, et deux points perdus, ce qui commence visiblement à énerver un certain Thomas Müller.

L'attaquant a ainsi flingué ses équipiers avec un rappel à l'ordre musclé. "Aujourd'hui, je suis furieux contre nous-mêmes pour la première fois de la saison. Nous devons nous regarder dans la glace", a-t-il lancé, avant de détailler le fond de sa pensée, avançant un possible manque de motivation de certains joueurs. "Nous devons comprendre que si nous voulons gagner chaque match, et que le score n’est que de 2 à 1, alors il faut aller au bout des dix dernières minutes. Match phare de la semaine ou pas. Si nous voulons arriver le plus vite possible en tête du classement, et c’est notre ambition, nous devons nous prendre en main. Chacun d’entre nous", a lancé l'Allemand sur Sky Germany.

Le Bayern affrontera le Barça mardi en Ligue des Champions.