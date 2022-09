L'arbitre grec Sidiropoulos dirigera le duel entre le FC Porto et le Club de Bruges mardi

(Belga) Le Grec Anastasios Sidiropoulos a été désigné par l'UEFA comme arbitre pour le match de mardi soir (21h00) entre le FC Porto et le Club de Bruges, un duel comptant pour la 2e journée du groupe B de la Ligue des Champions de football.

Âgé de 43 ans, M. Sidiropoulos siffle depuis 2009 au plus haut niveau en Grèce et officie pour la FIFA depuis 2011. Il y a un mois, le referee grec a arbitré le match Rangers - Union (3-0) lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Sidiropoulos a déjà arbitré à deux reprises le Club de Bruges : en 2015, lors d'un match d'Europa League contre Aalborg (victoire 3-0 1/16e de finale) et un an plus tard le match de poule de Ligue des Champions contre Leicester City (défaite 0-3). Lors de la première journée, les Brugeois n'ont pas manqué leur départ dans cette poule B avec une victoire 1-0 contre le Bayer Leverkusen. Le FC Porto de Sergio Conceiçao (ex-Standard) s'est lui incliné 2-1 face à l'Atlético Madrid d'Axel Witsel et Yannick Carrasco. Seuls les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale; la 3e équipe au classement de la poule est reversé en Europa League. (Belga)