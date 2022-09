Remco Evenepoel à quelques heures de remporter son premier grand Tour: "L'heure était à la fête à l'hôtel de l'équipe"

Remco Evenepoel n'a jamais été menacé samedi dans la dernière étape de montagne et la dernière avant l'arrivée finale dimanche à Madrid. Le Brabançon flamand de 22 ans, sauf accident inscrira son nom au palmarès de la 77e "Vuelta ciclista a Espana".

Près de Madrid, notre envoyé spécial Mathieu Langer a évoqué l'état d'esprit de Remco et de ses coéquipiers ce dimanche. "L’heure était à la fête à l’hôtel de l’équipe. Petite surprise ce matin, Remco a reçu plusieurs cadeaux dont un vélo rouge. Le staff porte un t-shirt à son effigie. Déjà hier, il y a eu des discours. Remco Evenepoel a remercié son équipe. On a sorti le champagne, même si Remco n’en boit pas. Il pense déjà à son prochain objectif, le contre-la-montre du championnat du monde organisé dimanche prochain en Australie. Il prendra d’ailleurs son avion dès demain soir pour arriver le plus tôt possible et récupérer au mieux du décalage horaire. La fiesta sera de courte durée. On espère qu’il pourra profiter de cette ultime étape ce dimanche. Sauf chute, Remco devrait garder son maillot de leader. Les coureurs sont attendus dans la capitale espagnole vers 20h avec une cérémonie protocolaire parée de noir, de jaune et surtout de rouge en l’honneur de notre Remco national."