Le Real Madrid, avec Hazard titulaire, a aligné un cinquième succès face à Majorque

Le Real Madrid possède toujours le maximum de points après sa victoire 4-1 contre Majorque lors de la cinquième journée de la Liga, dimanche. Titulaire après 231 jours d'attente, Eden Hazard a été aligné très haut dans le jeu par Carlo Ancelotti à la place de Karim Benzema, blessé. Thibaut Courtois était comme d'habitude dans les buts.

Le Real a contrôlé le début de la rencontre, mais l'ouverture du score est venue de l'autre côté via Vedat Muriqi (35e, 0-1), qui était dans le collimateur du Club de Bruges cet été. Les Merengues n'ont pas attendu longtemps pour égaliser sur un effort personnel Federico Valverde (45e+3, 1-1) Peu en vue, Hazard a cédé sa place à Luka Modric (59e). Mardi, le Diable Rouge avait également joué une heure en Ligue des champions contre le Celtic, après avoir remplacé Benzema après une demi-heure. En seconde période, le Real a fait la différence par Vinicius Junior (72e, 2-1), Rodrygo (89e, 3-1) et son défenseur Antonio Rudiger (90e+3, 4-1.in. Au classement, le Real Madrid compte 15 points, deux de plus que le FC Barcelone (2e). Majorque est 15e (5 points).