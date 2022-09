L1: Lorient à toute vapeur, Nice redémare et Rennes carbure

Qui arrêtera les Merlus ? Décidément irrésistible, Lorient a coulé Nantes (3-2) pour s'ancrer au pied du podium, dimanche pour la 7e journée de Ligue 1, marquée par le sursaut de Nice à Ajaccio (1-0) et le festival de Rennes contre Auxerre (5-0).

- Ce Lorient est épatant -

Les Lorientais ont confirmé leur début de saison retentissant avec une nouvelle victoire probante, cette fois contre les Canaris, quatre jours après avoir dompté Lyon (3-1) à domicile.

Voilà le club breton provisoirement 4e de L1 (16 pts), à trois longueurs du duo de tête composé du Paris SG et de Marseille (19 pts) et à un point de Lens (3e, 17 pts).

"Pour nous, c'est un moment exceptionnel", a savouré l'entraîneur Régis Le Bris. "On le vit pleinement. Notre équipe continue à progresser et à avancer dans son jeu. Et quand on récolte les résultats, c'est hyper positif."

Les Lorientais ont pourtant été menés dimanche au stade du Moustoir après l'ouverture du score d'Ignatius Ganago sur corner (13e).

Mais un coup franc direct splendide de Dango Ouattara (19e), une frappe enroulée en lucarne du jeune Yoann Cathline (60e) et un but d'Ibrahima Koné (74e) ont donné la victoire aux Merlus, malgré une petite frayeur avec la réduction du score de Moses Simon (85e).

C'est une déception pour Nantes, qui restait sur l'euphorie de ses retrouvailles réussies avec l'Europe, jeudi contre l'Olympiakos (2-1). L'équipe d'Antoine Kombouaré stagne en bas de tableau (15e) avec seulement 6 points avant un lointain déplacement en Azerbaïdjan pour défier Qarabag jeudi prochain en Ligue Europa.

- Delort relance Nice, Rennes déroule -

Ça va mieux pour Nice, qui a renoué avec la victoire à Ajaccio grâce à un but splendide d'Andy Delort sur un retourné acrobatique (65e).

Après une première période poussive au stade François-Coty, les Aiglons se sont réveillés, galvanisés par le geste de classe de Delort. L'avant-centre, ancien d'Ajaccio, n'a d'ailleurs pas célébré son but.

Ce succès replace Nice (12e, 8 pts) en milieu de tableau, tandis que le promu Ajaccio (1 pt), toujours sevré de victoire, reste lanterne rouge.

Autre prétendant aux places européennes, Rennes a étrillé Auxerre 5-0 dimanche à domicile, de quoi lancer enfin sa saison.

Un temps bousculés par les Bourguignons, les Bretons l'ont emporté grâce à Kamaldeen Sulemana (3e), Amine Gouiri (60e), enfin buteur en L1 après huit mois de disette, Martin Terrier (68e), Flavien Tait (79e) sur une passe décisive du gardien Steve Mandanda, et enfin Matthis Abline (85e).

Mais le Stade rennais (6e, 11 pts) a perdu sur blessure son métronome Baptiste Santamaria, sorti sur civière (12e)... Un coup dur avant de recevoir les Turcs de Fenerbahçe jeudi en Ligue Europa, puis de défier Marseille le week-end prochain.

- Strasbourg pas verni, Angers soulagé -

Et après sept journées, Strasbourg n'a toujours pas gagné ! L'équipe de Julien Stéphan (17e) a de nouveau trébuché, cette fois contre Clermont (0-0), au bout d'un match frustrant où les Alsaciens ont trouvé deux fois la transversale.

"C'est l'histoire de notre saison, on manque de réussite", a pesté le meneur strasbourgeois Adrien Thomasson au micro d'Amazon Prime Vidéo.

A Angers (19e) en revanche, la première victoire est là: 2-1 contre Montpellier grâce à Adrien Hunou, buteur (9e) puis à l'origine d'un penalty transformé par Sofiane Boufal (69e), alors qu'Arnaud Nordin avait ouvert le score pour les Héraultais (7e).

C'est un grand soulagement pour le SCO et son entraîneur Gérald Baticle, fragilisé ces dernières semaines.

Apaisement aussi pour Toulouse (10e), qui a mis fin à une série de trois défaites en battant Reims (1-0) sur un but de Zakaria Aboukhlal (31e), bien aidé par l'exclusion du Rémois Alexis Flips à l'heure de jeu.