Thomas Tuchel a halluciné: le président de Chelsea lui aurait demandé de jouer... à 12 joueurs

Cette histoire est hallucinante et nous est offerte par le très sérieux journal The Athletic. Elle relate un malaise qui se serait installé entre le président de Chelsea, Todd Boehly, et l'entraîneur des Blues de l'époque, Thomas Tuchel. L'Allemand, qui a été licencié cette semaine, aurait été convié à une réunion lors de laquelle le groupe a discuté des choix tactiques du coach.

Et selon le journal, ce qui s'y est dit est incroyable. En effet, le président et son co-propriétaire, Behdad Eghbali, auraient soumis, le plus sérieusement du monde, une nouvelle idée tactique à Tuchel. Ces derniers lui ont demandé de jouer en 4-4-3. Problème: cette tactique comprend 12 joueurs, puisque le gardien n'est jamais inclus dans un schéma. Tuchel aurait pris plusieurs secondes à faire comprendre cela à ses décideurs, ce qui l'aurait profondément inquiété.

Le malaise est palpable.