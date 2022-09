Belle image à la Vuelta: Thibaut Courtois, aux anges, est venu féliciter Remco Evenepoel (vidéo)

Remco Evenepoel a pu compter sur un beau soutien, ce dimanche, après son sacre à la Vuelta. Arrivé à Madrid, il a reçu la visite du gardien du Real Madrid et des Diables Rouges, un certain Thibaut Courtois. Ce dernier est venu lui offrir un maillot rouge du club, qu'il porte cette année entre les perches.

Passionné de cyclisme, Courtois est très content d'avoir pu rencontrer le coureur belge. Surtout en terrain connu. "C'est le même endroit que celui où l'on célèbre avec nos trophées, je suis venu ici deux fois l'an dernier, avec le titre et la Ligue des Champions. C'est top de pouvoir le féliciter d'avoir gagné la Vuelta, c'est incroyable", lance même le gardien des Diables Rouges.

Ce dernier a visiblement vécu la Vuelta à fond, toujours derrière Evenepoel. "J'ai essayé de le suivre, je n'ai pas pu voir toute la course, mais c'était fou de le voir aussi fort dans les montages. Après, il a su garder le maillot même avec quelques grands coureurs derrière lui. On parle parfois sur Instagram. On a beaucoup de respect l'un pour l'autre. Je sais les sacrifices qu'il a fait, c'est fantastique ce qu'il a fait. Je suis sûr que, si son prochain objectif, c'est le Tour, il va le faire".