Les Belges à l'étranger - Mertens gagne avec Galatasaray, Theate et Rennes cartonnent contre Auxerre

(Belga) Titulaire, Dries Mertens a participé à la victoire 2-3 de Galatasaray à Kasimpasa dans le cadre de la 6e journée du championnat de Turquie. Chez les perdants, Michael Tirpan a été remplacé à la 87e. Au classement, le Gala revient à un point de Konyaspor. Il occupe la troisième place avec 13 points comme Besiktas (2e) qui a joué un match de moins. Kasimpasa est 13e avec 6 points.

Pourtant, Galatasaray a été mené à la marque sur un but de Stephane Bahoken (16e, 1-0) avant de renverser la situation en sa faveur grâce à Bafetimbi Gomis (20e, 1-1) et Kerem Akturkoglu (50e, 1-2, et 69e, 1-3). Dans la foulée, Mertens, qui attend toujours son premier but et premier assist, est sorti (74e) Sadik Ciftpinar a réduit l'écart pour Kasimpasa (90e, 2-3) En France, Rennes a renoué avec la victoire en Ligue en s'imposant largement face à Auxerre (5-0), lors de la 7e journée. Les Bretons n'ont pas eu de pitié pour les Auxerrois mais ils n'ont trouvé qu'une seule fois le chemin du but en première période et encore très rapidement par Kamaldeen Sulemana (3e). Après le repos, le Stade Rennais a sanctionné les lacunes de son adversaire via Amine Gouiri (60e), puis Martin Terrier (68e), Flavien Tait (78e) et Matthis Abline (85e). Au classement, Rennes se hisse à la 6e place (11 points) alors qu'Auxerre est 14e (7 points).Chez les Bretons, Arthur Theate a joué tout le match alors que Jérémy Doku, blessé, n'était pas sélectionné. (Belga)