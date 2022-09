Un grimpeur grièvement blessé aux Aiguilles de Chaleux

(Belga) Un grimpeur âgé de 46 ans a été grièvement blessé dimanche après-midi aux Aiguilles de Chaleux, dans la commune de Houyet, indiquent les pompiers de la zone Dinaphi. Il était ancré dans une partie de la paroi qui s'est détachée et l'a entrainé dans sa chute.

L'accident a eu lieu vers 14h00. L'intervention a mobilisé les équipes Grimp de la zone Dinaphi et de la zone NAGE ainsi qu'un bateau du poste d'Yvoir avec deux nageurs-sauveteurs, une ambulance et le SMUR de Dinant. A l'arrivée des secours, le grimpeur se trouvait sur la paroi rocheuse à une dizaine de mètres au-dessus de la Lesse. "Après avoir été libéré du bloc de pierre toujours pendant à son harnais, il a été descendu jusqu'au bateau", a expliqué Patrice Liétart, porte-parole de la zone Dinaphi. "Transporté sur la rive, il a été longuement conditionné sur place. Vu la gravité de ses blessures et la difficulté pour accéder au site, il a été fait appel à l'hélicoptère de Bra sur Lienne .Ce dernier a transporté la victime au CHU de Mont-Godinne", a-t-il ajouté. La zone de police Haute Meuse était également sur place.