"Roi des Belges", "Tout d'un grand": la presse internationale enchaîne les louanges pour Remco Evenepoel (vidéo)

Le victoire de Remco Evenepoel à la Vuelta ne laisse absolument personne indifférent. La presse internationale n'a d'ailleurs pas manqué de souligner le niveau de la prestation de notre coureur belge, qui a mis le monde à ses pieds pendant les trois dernières semaines de course.

En Espagne, on ne tarit pas d'éloges sur Evenepoel. Et ce dans tous les médias sportifs. "Evenepoel devient grand. En remportant son premier grand tour, nous avons eu la confirmation de ce qu’Evenepoel pouvait faire en trois semaines de course". "Le Belge doit maintenant envisager de participer à la prochaine grande épreuve : le Tour de France", écrit par exemple le journal de AS. Chez Marca, Evenepoel est qualifié de "phénomène", tandis que le Mundo Deportivo souligne sa progression. "Il a atteint une nouvelle dimension dans le cyclisme".

'Evenepoel a prouvé qu’il avait tout d’un grand en remportant la Vuelta. Pendant trois semaines, il a été le grand patron de ce Tour d’Espagne. Il a su réaliser ce que beaucoup ne le croyaient pas capable d’accomplir sur une course de trois semaines, après un échec sur le Giro l’an passé et à un âge où il est encore question d’apprendre", peut-on lire chez nos voisins de L'Equipe. "Merckx n’est plus là mais la nouvelle génération belge est tout aussi "cannibale"". "Remco : roi d’Espagne et des Belges, la Belgique a fini d’attendre", embraye Eurosport.

Que de louanges, donc, pour celui qui a réalisé un authentique exploit.