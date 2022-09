Une équipe de "Warrior": les Diables Rouges présentent leur hymne pour la Coupe du Monde (vidéo)

Les Diables Rouges ont leur hymne pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Après Stromae et Dimitri Vegas & Like Mike, c'est Oscar and The Wolf qui a été choisi, avec un morceau qu'il a écrit, il y a de cela plusieurs mois. Ce titre, "Warrior", "est une perle musicale qui combine de façon unique la R&B contemporaine et l’électro-pop mais cette chanson se caractérise par un son très actuel et dansant, qui sera parfaitement à sa place dans de nombreux stades de football et inspirera nos Diables Rouges à tout donner", selon le communiqué de la fédération.

Le titre a d'ailleurs été testé par l'artiste sur scène à Pukkelpop et sera rejoué en live au stade Roi Baudouin le 22 septembre, après le duel contre le Pays de Galles. Dans les paroles, on découvre une ode au courage et à la confiance. "Les paroles vous incitent à donner le meilleur de vous-même, à vous lancer dans la confrontation avec vos adversaires et à viser le plus haut possible. Il ne s’agit pas nécessairement d’adversaires externes, mais aussi des pensées les plus sombres dans votre for intérieur", annonce le communiqué.

Voici donc le fameux hymne de notre sélection pour le tournoi qatari.