Simona Halep à l'arrêt quelques semaines après une opération au nez

(Belga) Simona Halep sera à l'arrêt quelques semaines en raison d'une opération au nez, a expliqué la Roumaine sur les réseaux sociaux lundi.

Simona Halep souffre depuis un moment du nez, "un problème qui s'est aggravé ces dernières semaines, particulièrement à Washington (début août, ndlr)", a expliqué la N.9 mondiale. "Un problème qui m'empêchait de respirer convenablement, surtout la nuit, et l'on en est arrivé où le nez s'est complétement bouché." Un gros problème qui a nécessité une intervention chirurgicale au cours de laquelle une chirurgie plastique a aussi été pratiquée. "Tout va bien, j'ai besoin de quelques semaines de repos avant de pouvoir reprendre une activité physique", a ajouté Simona Halep, 30 ans, éliminée au premier tour de l'US Open par l'Ukrainienne Daria Snigur (124e mondiale), alors qu'elle avait remporté une victoire au WTA 1000 de Toronto. Cette contre-performance était assez inattendue de la part de l'ancienne N.1 mondiale (en 2017), sacrée à Roland-Garros (2018) et Wimbledon (2019), qui semblait avoir acté dans l'Ohio son retour au premier plan, un an après être sortie du top 10 en raison d'une série de blessures à une épaule et une cuisse. Elle semblait visiblement éprouvée physiquement sur le court à New York. (Belga)