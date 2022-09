"Je ne sais plus lever mes bras": exténué, ce pilote de F1 doit se faire aider pour sortir de sa voiture à Monza

Nyck De Vries a vécu un week-end de folie. Rappelé par Williams samedi pour succéder à Alex Albon, victime d'une appendicite, le Néerlandais a sauté dans la voiture aux qualifications du GP d'Italie. Il avait alors surpris son équipier Latifi en se qualifiant pour la Q2, avant de récidiver en course, s'offrant la 9ème place et deux points au compteur. Plus que Latifi en 15 courses.

Après la course, le Néerlandais s'est rendu compte de l'impact physique d'une F1. À la radio, alors qu'il venait de s'arrêter, il a même dû demander de l'aide pour sortir de la voiture. "Les gars, mes épaules sont mortes", a-t-il lancé. "Quelqu'un peut m'aider ? Je ne sais même plus lever mes bras", a lancé celui qui avait glané le titre en Formule E en 2021.

C'est un membre de son équipe qui a finalement accepté de venir le sortir de là. Dans la douleur, puisqu'il a carrément dû porter le pilote qui s'est ensuite sorti seul une fois debout dans la voiture. Cela rappelle le moment où Hamilton avait eu besoin d'aide, victime du marsouinage qui avait provoqué de vives douleurs au dos.