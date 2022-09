"J'ai pensé à prendre mon iPad": Lewis Hamilton a hésité à regarder Game of Thrones pendant le GP d'Italie

Lewis Hamilton, parti dernier hier lors du GP d'Italie, s'attendait visiblement à une course ennuyeuse. L'Anglais craignait que le tracé de Monza ne lui permette pas de réellement se battre pour remonter, avançant notamment que seul le DRS soit utile pour dépasser sur ce circuit.

Avant la course, il avait d'ailleurs plaisanté, avançant qu'il se préparait à trouver une autre occupation. "J'espère que je ne serai pas coincé. Mais si vraiment on doit attendre les dégradations des pneus, j'ai pensé à prendre mon iPad dans la voiture et à regarder Game of Thrones dans les lignes droites", a déclaré Hamilton dans des propos relayés par Motorsport.

Il n'a finalement pas eu le temps de le faire: Hamilton est remonté jusqu'au cinquième rang au prix de quelques belles manoeuvres. C'est mieux qu'une série.