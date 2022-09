Supporter jusqu'au bout: cet Italien célèbre un but de l'AC Milan en plein milieu de son mariage (vidéo)

Quand on supporte l'AC Milan, visiblement, on le fait jusqu'au bout. La preuve avec une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux et qui montre un supporter du club italien pendant son mariage. Alors qu'il fait son entrée, l'homme voit un de ses amis lui montrer quelque chose sur son téléphone.

Ce qu'il y voit ? Que l'AC Milan a ouvert le score contre la Sampdoria. On le voit alors célébrer calmement ce but, aux côtés de sa femme, qui ne s'est aperçue de rien. Une passion qui l'envahit même lors du plus beau jour de sa vie ! Pour info, Milan l'a finalement emporté 1-2.