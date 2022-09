Goffin lourdement battu, la Belgique s'incline contre l'Australie en Coupe Davis avant d'affronter l'Allemagne et la France

La Belgique a perdu face à l'Australie son match d'ouverture de la phase de poule de la Coupe Davis de tennis, mardi sur surface dure à Hambourg, en Allemagne. Après les deux simples, les Australiens mènent deux victoires et zéro. Le score finale de la rencontre sera connu après le double qui va suivre en début de soirée.

David Goffin, 31 ans, 62e mondial, s'est incliné dans le deuxième simple qui l'opposait à Alex De Minaur, 23 ans, 22e mondial et numéro 1 chez les Australiens en l'absence de Nick Kyrgios (ATP 20). Le Liégeois a cédé nettement 6-2 et 6-2 , en 1 heure et 6 minutes. Il a concédé sa 4e défaite en autant de matches face à De Minaur.

Rapidement breaké (2-1), Goffin a encore cédé son service dans le 7e jeu (5-2) et a concédé la première manche en 33 minutes. La seconde manche n'a pas été plus longue. Cédant sa mise en jeu d'emblée, Goffin fit la course derrière mais n'est jamais parvenu à se créer la moindre balle de break dans ce match au cours duquel il a commis 26 fautes directes pour à peine cinq à son adversaire.

Plus tôt dans l'après-midi, Zizou Bergs (ATP 134) avait perdu le premier simple face à Jason Kubler (ATP 97) 6-4, 1-6 et 6-3.

La rencontre se joue en trois matches (et en trois sets avec jeu décisif) et se clôturera par le double qui verra la paire traditionnelle de Coupe Davis côté belge: Sander Gillé (ATP 78 en double) et Joran Vliegen (ATP 90 en double) affronter Matthew Ebden, 33e mondial en double, et Max Purcell, 37e.

La Belgique figure dans le groupe C, organisé à Hambourg, avec l'Allemagne qu'elle affrontera vendredi et la France, qu'elle défiera samedi. Allemands, sans Zverev, blessé, et Français, privés de Monfils, s'affronteront mercredi.

Les deux premiers de chacun des quatre groupes - les trois autres sont organisés à Bologne, Valence et Glasgow - se qualifient pour la phase finale à Malaga du 22 au 27 novembre.