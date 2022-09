Cristiano Ronaldo aurait refusé le plus gros contrat de l'histoire: 2,3 millions d'euros par... semaine

On l'a lu et relu durant tout l'été, Cristiano Ronaldo voulait quitter Manchester United afin de se trouver un club qui dispute la LIgue des Champions. Un départ raté puisque le Portugais est toujours un joueur des Red Devils.

De nombreuses rumeurs ont circulé durant toute la période du mercato en citant des clubs comme le Bayern Munich, l'Atlético Madrid ou encore le Sporting Portugal. Toutes des pistes qui se seront révélées sans issues.

Aujourd'hui, CNN Portugal relaie une interview que le président de la ligue de football d'Arabie Saoudite a donnée au journal The Athletic. Yasser Al-Misehal affirme que son grand projet est de faire venir Cristiano Ronaldo. "Nous aimerions voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans la Ligue saoudienne. Cela aurait un retour très positif et serait une excellente nouvelle. Nous connaissons tous les réalisations et les records de Cristiano Ronaldo, qui en plus d'être un grand joueur est un excellent exemple", a-t-il déclaré à nos confrères.

CNN avance que les clubs saoudiens ont déjà tenté de convaincre le quintuple Ballon d'Or de signer cet été. Le natif de Madère a refusé ces offres dont l'une d'entre elles lui offrait un contrat jamais vu : 2,3 millions d'euros par semaine pendant deux ans, soit 243 millions de salaire.

"Je suis sûr que ce serait une entreprise très coûteuse, mais nous avons des clubs qui ont augmenté leurs revenus ces dernières années. Nous avons vu de grands joueurs qui ont joué en Premier League venir en Arabie Saoudite. J'aime Cristiano Ronaldo et j'aimerais le voir jouer ici", a ajouté Yasser Al-Misehal. Le président avance également qu'il "ne sait pas" si les clubs de sa ligue retenteront leur chance lors du mercato hivernal.

Pour l'heure, CR7 est toujours un joueur de Manchester United sous contrat jusqu'en 2023.