Ligue des Champions - Même onze brugeois à Porto que face à Leverkusen

(Belga) Pour affronter Porto lors de la deuxième journée de Ligue des Champions, Carl Hoefkens alignera la même équipe que celle qui s'est imposée 1-0 contre le Bayer Leverkusen la semaine dernière.

Dennis Odoi, Brandon Mechele, Abakar Sylla et Bjorn Meijer formeront une défense à quatre pour défendre Simon Mignolet. Au milieu de terrain, Hoefkens accorde à nouveau sa confiance au nouveau venu Raphael Onyedika qui sera associé à Casper Nielsen et au capitaine, Hans Vanaken, qui disputera pour l'occasion son 350e match pour les Blauw en Zwart. En attaque, Andreas Skov Olsen et Kamal Sowah seront chargés de fournir en ballons l'attaquant de pointe, Ferran Jutgla. Les arrivées de fin de mercato, Roman Yaremchuck et Dedryck Boyata, commenceront la rencontre sur le banc. (Belga)