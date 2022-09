Thomas Muller cambriolé pendant Bayern-Barça: le butin estimé à près d'un demi-million d'euros

Un nouveau cas de cambriolage de footballeur a été rapporté par la presse étrangère ce mercredi. Cette fois-ci, c'est la star allemande Thomas Muller qui en a fait les frais.

L'attaquant aura passé une soirée contrastée pour ses 33 ans. Une belle victoire contre le FC Barcelone et... un cambriolage durant ce même match. "Mardi soir, plusieurs inconnus ont cambriolé une maison d'Otterfing et ont pris de l'argent, des bijoux et des objets de valeur", pour une valeur totale estimée à quelque 500.000 euros, a expliqué la police locale dans un communiqué publié en matinée, sans préciser l'identité du propriétaire. Selon nos confrères allemands du journal Bild, la victime n'est autre que Thomas Muller.

Les faits se seraient produits autour de 22h, au début de la seconde période, à Otterfing (sud de Munich) et à une quarantaine de kilomètres de l'Allianz Arena, où se jouait le match. Au moins deux cambrioleurs ont pris la fuite à l'arrivée de la police quelques minutes plus tard et, "malgré d'importantes recherches", aucune piste ne mène jusqu'à présent aux cambrioleurs, a précisé la police.

Mis au courant juste après la rencontre, Muller est rentré directement chez lui en zappant les questions des journalistes.