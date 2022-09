Dion Smith revient chez Intermarché-Wanty Gobert

(Belga) Après avoir déjà porté les couleurs de l'équipe en 2017 et 2018 quand elle n'était pas encore World Team, le Néo-Zélandais Dion Smith, 29 ans, reviendra la saison prochaine chez Intermarché-Wanty Gobert Matériaux. Il a signé un contrat de deux ans avec la World Team wallonne, a annocné celle-ci mercredi. Il évoluait depuis deux saisons chez BikeExchange-Jayco après deux années avec sa devancière Mitchelton-Scott.

Détenteur du maillot à pois sur le Tour de France 2018 pendant trois jours, il était devenu le premier Néo-Zélandais à porter un maillot distinctif sur le Tour, et demeure à ce jour le seul coureur de l'équipe Intermarché-Wanty Gobert à avoir accompli cette performance. "Lorsque j'ai rejoint le peloton World Tour en 2019, mes adieux à l'équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux n'ont jamais été définitifs", a confié Smith qui ne compte qu'une victoire en carrière à la Coppa Sabtini en 2020. "L'équipe a énormément progressé depuis. Après quatre saisons dans le même environnement, c'est le bon moment pour moi de raviver mon ardeur en retournant dans mon ancienne écurie. Ensemble avec la Cellule Performance, nous avons discuté des ambitions de l'équipe et du rôle que je pourrais y jouer. Mon souhait était de bénéficier d'un programme qui corresponde à mes capacités, et la proposition qui m'a été faite répondait parfaitement à mes attentes. Mes deux participations sur le Tour de France (2017 et 2018, ndlr) resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Ce serait un rêve de pouvoir y retourner sous le maillot Intermarché-Wanty Gobert Matériaux dans les années à venir."