Scandale en Espagne: le président du football espagnol aurait organisé des orgies avec l'argent de la fédération

Luis Rubiales est cité, depuis quelques heures, dans un scandale qui pourrait grandement nuire aux intérêts de la sélection espagnole, à seulement deux mois de la coupe du monde au Qatar.

C'est son neveu, Juan Rubiales, qui a décidé de sortir des dossiers sur celui qui est toujours le président de la fédération espagnole de football. Juan, lui, est l'ancien chef de cabinet de la fédération, récemment licencié. Dans El Mundo, il a en effet annoncé que son oncle avait organisé des orgies début 2020, le tout en utilisant l'argent de la fédération, ne déboursant ainsi pas un centime de sa poche.

Il aurait prétexté avoir à travailler à l'extérieur pendant quelques jours et en aurait profité pour organiser ses sauteries. "Un groupe de huit ou dix jeunes filles a été invité par l'ancien footballeur et ami du président Nené", annonce Juan Rubiales. Il accuse aussi Luis d'avoir retiré de l'argent de la fédération pour en offrir à son père et aurait en réalité détourner de l'argent régulièrement à des fins personnelles.

La fédération a déjà réagi, affirmant que ces accusations étaient "absolument fausses".