"Attaquez, attaquez !": en plein entraînement, l'équipe belge s'arrête pour encourager des coureurs amateurs (vidéo)

L'équipe belge de cyclisme se prépare pour les Mondiaux, qui débutent ce dimanche en Australie. Et visiblement, tout se passe bien dans le groupe, qui a suivi un bon entraînement ce matin. Un entraînement partiellement interrompu par une course locale, qui s'invitait sur le parcours emprunté par Wout Van Aert et compagnie.

Passionnés comme ils le sont, les coureurs belges ont donc décidé de réagir. Ils sont restés au bord de la route et ont encouragé les coureurs, qui ont été surpris de leur présence. "Attaquez, attaquez, deux coureurs sont partis", a même lancé Yves Lampaerts. Un petit moment sympa, suivi d'une célébration collective pour l'anniversaire de Wout Van Aert.