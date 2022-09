Pour Marlon Fossey, le Standard est un club historique et d'importance en Belgique

(Belga) Le Standard de Liège a présenté jeudi après-midi à la presse son nouvel arrière droit, Marlon Fossey, en provenance de Fulham. Le joueur américain, âgé de 23 ans, s'est dit excité par cette nouvelle aventure dans ce qu'il considère comme l'un des plus grands clubs belges de football.

"Je n'ai pas hésité un seul instant à rejoindre le Standard", a-t-il lancé, "c'est un club historique et d'importance en Belgique, j'espère pouvoir jouer autant que possible". Marlon Fossey s'est décrit comme un joueur énergique qui doit encore travailler physiquement: "Je me donne toujours à 100 % pendant les 90 minutes de jeu, j'amène de l'énergie à l'équipe. Il faut encore que je m'améliore physiquement pour être consistant sur l'ensemble du match. Ici, au Standard, j'espère m'améliorer et aider l'équipe autant que je peux". Ses récentes blessures, au genou, ainsi qu'au ménisque, lui ont appris à faire plus attention à son corps et à se montrer davantage rigoureux, a-t-il encore expliqué. Dimanche prochain, l'ancien joueur de Fulham découvrira l'ambiance du stade de Sclessin lors d'un match au sommet face au Club de Bruges, champion en titre. "C'est excitant, on verra ce que vaut le Standard face à l'une des meilleures équipes du championnat et j'espère que ce sera une belle rencontre", a-t-il ajouté. L'Américain ne s'est pas montré intimidé par l'éventuelle concurrence qui pourrait se mettre en place avec d'autres joueurs au sein de l'équipe, comme Gilles Dewaele, autre arrière droit: "C'est une équipe qui a beaucoup de potentiel", estime-t-il. "Si la concurrence entre les joueurs est saine et les tire vers le haut, cela ne peut qu'être bénéfique."