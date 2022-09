Tennis: la légende Roger Federer annonce sa retraite

La légende du tennis, le Suisse Roger Federer, a annoncé jeudi dans un communiqué sa retraite au terme de la Laver Cup, compétition qui se déroulera à Londres du 23 au 25 septembre.

"La Laver Cup la semaine prochaine à Londres sera mon dernier évènement ATP", a publié sur les réseaux sociaux Federer, 41 ans, détenteur de 20 titres du Grand chelem durant sa longue carrière.

"Je jouerai encore au tennis à l'avenir, bien sûr, mais ce ne sera plus lors des tournois du Grand Chelem ou sur le circuit", a complété Federer.

Le Bâlois n'a plus rejoué en compétition depuis son élimination en quart de finale de Wimbledon 2021 en raison d'un genou récalcitrant.

"C'est une décision douce-amère parce que tout ce que le circuit m'a apporté va me manquer. Mais, en même temps, il y a tellement de choses à fêter", a souligné l'ancien N.1 mondial qui a détenu le record de titres en Grand Chelem avant d'être dépassé par Rafael Nadal (22) puis Novak Djokovic (21).

Roger Federer, qui compte notamment à son palmarès huit trophées à Wimbledon, se considère comme "l'une personnes les plus chanceuses sur Terre" dans son message sur les réseaux sociaux.

"On m'a doté d'un don pour jouer au tennis et je l'ai élevé à un niveau que je n'aurais jamais pu imaginer et pendant bien plus longtemps que je ne le pensais possible", a-t-il expliqué.