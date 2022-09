Le Néo-Zélandais Aaron Gate s'offre la 3e étape du Tour du Luxembourg

(Belga) Aaron Gate s'est montré le meilleur dans la 3e étape du Tour de Luxembourg cycliste (2.Pro). Elle reliait sur la distance de 188,4 km Rosport à Diekirch. Le Néo-Zélandais de la formation Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling, spécialiste de la piste, a dépassé dans la dernière ligne droite le Français Benjamin Thomas (Cofidis) qui s'était échappé quelques kilomètres plus tôt. L'Italien Davide Ballerini (Quick-Step Allpha Vinyl) a pris la 3e place devant son compatriote Matteo Trentin (UAE Team Emirates), lauréat de la 2e étape mercredi. Rémy Mertz (Bingoal Pauwels Sauves WB) s'est classé 10e.

Le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ), vainqueur en solitaire de la première étape mardi à Luxembourg, a conservé le maillot jaune de leader. Le Français possède toujours 7 secondes d'avance sur le Néerlandais Sjoerd Bax (Alpecin-Deceuninck) et 8 sur Trentin. Une échappée de huit coureurs - le Belge Gil Gelders, les Espagnols Joseba Lopez, Felipe Orts, Joel Nicolau et Asier Etxeberria, le Norvégien Sindre Kulset et les Français Thomas Delphis et Pierre Rolland, partis dès le 4e kilomètre - se forgea un avantage de près de 4 minutes mais n'a pas réussi à le maintenir jusqu'au bout. Au premier passage sur la ligne avant la boucle du circuit local à un peu moins de 20 km de l'arrivée, le peloton n'accusait plus que 20 secondes. Il réalisa la jonction trois kilomètres plus loin. Le neuvième membre de ce groupe, le Belge Theo Bonnet avait dû lâcher prise à un peu moins de 40 km du but. Les tentatives se multiplièrent et la dernière, celle de Benjamin Thomas a failli aboutir jusqu'à ce que Gate ne déboule. Vendredi, la 4e et avant dernière étape se disputera lors d'un contre-la-montre de 26,1 km. Le successeur du Portugais Joao Almeida sera connu samedi à l'arrivée de la 5e étape. (Belga)