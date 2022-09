"Une légende vivante", "La fin d'une ère", "Merci": le monde du tennis rend un vibrant hommage à Roger Federer (photos)

Roger Federer, c'est la fin de 24 ans de carrière. Une véritable légende du tennis, une icône absolue de la petite balle jaune. L'annonce de la fin de sa carrière s'est donc tout à fait logiquement suivie d'une vague d'hommages de la part de nombreux joueurs qu'il a côtoyé sur le circuit.

"Légende", a sobrement lancé Denis Shapovalov, le grand talent canadien. "Unique en son genre", a écrit Tommy Haas, ancien grand joueur de tennis. "Merci pour les souvenirs et la joie", a de son côté lancé le tournoi de Wimbledon, où Federer a soulevé le trophée à 8 reprises. "Cela a été une chance d'être les témoins de ton voyage et de te voir devenir un champion dans tous les sens du terme (...). Tout ce qu'on peut dire c'est merci, pour les souvenirs et la joie que tu as donnés à tant".

"Une légende vivante. Merci pour tous ces souvenirs", précise John Isner. "J'ai un sentiment de tristesse, de voir une icône du sport, un des joueurs les plus importants du tennis, qui annonce sa retraite. Cela fait beaucoup d'années que j'ai de l'admiration pour lui, son jeu, qu'on a joué contre lui", a lancé Toni Nadal, l'oncle de Rafa, sur RMC. "Il avait une situation difficile avec son genou, mais c'était un artiste. Rafael n'aurait pas été aussi fort sans Roger Federer. Il devait toujours élever son niveau. Avec Djokovic, chacun a fait évoluer le niveau de jeu des autres. C'est un très mauvais jour pour ceux qui aiment le tennis. J'ai un fils qui avait une admiration pour Federer, il attendait qu'il revienne et maintenant on sait que c'est son dernier match. Il avait la combinaison parfaite entre l'efficacité et la classe", a-t-il détaillé.

"Une carrière incroyable arrive à son terme. Merci pour tous les souvenirs, tu nous manqueras", peut-on lire sur le compte des JO. "La grandeur définie. La fin d'une ère", écrit la WTA, le circuit féminin. "C'est le champion des champions", raconte la légende Billie Jean King. "Il a marqué le coeur des fans de sport autour du monde, il a eu une carrière historique, avec des souvenirs qui ne périront jamais. Bravo, Roger", a-t-elle détaillé. "Je t'aime, Roger. Merci pour tout ce que tu as fait, pour le tennis et pour moi. Le monde du tennis ne sera plus jamais le même sans toi", a lui regretté Juan Martin del Potro.

Richard Gasquet, interrogé par RMC, n'a pas non plus manqué de souligner son admiration pour Federer. "Quand tu le regardes, tu ne lâches pas la télévision, c’est le tennis Federer. Nadal et Djokovic c’est extraordinaire aussi. Mais Federer, c’est pas pareil. Son élégance, son coup droit en avançant, incroyable de regarder ce mec jouer. Il y a quelque chose d’unique. Des coups venus d’ailleurs, l’élégance, il faisait des trucs que personne ne faisait. C'était le plus beau à regarder. Il a amené le jeu dans une autre dimension. Il a fait des choses que personne n’avait jamais FAIT avant. Je ne suis pas sûr sue l’on arrive à encore trouver trois joueurs de ce calibre là avec Nadal et Djokovic. Quand tu es un fan de tennis le premier à qui tu penses, c’est Federer", s'est-il rappelé.