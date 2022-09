WTA Chennai: Yanina Wickmayer rejoint le dernier carré du double

(Belga) Yanina Wickmayer et sa partenaire canadienne Eugenie Bouchard se sont qualifiées pour les demi-finales du double au tournoi de tennis WTA 250 de Chennai, épreuve sur surface dure dotée de 251 750 dollars, jeudi, en Inde.

La paire belgo-canadienne a battu les Russes Anastasia Gasanova et Oksana Selekhmeteva 5-7, 6-3, 12/10 après 1 heure et 54 minutes de jeu. Wickmayer et Bouchard affronteront pour une place en finale la Russe Anna Blinkova et la Géorgienne Natela Dzalamidze, victorieuses 6-3, 4-6, 10/5 de la Néerlandaise Arianne Hartono et de l'Australienne Olivia Tjandramulia. En simple, Wickmayer (WTA 464), 32 ans, avait été éliminée au premier tour. (Belga)