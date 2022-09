Europa League: L'Union débute sans Dante Vanzeir contre Malmö

(Belga) Karel Geraerts a choisi de placer Dante Vanzeir sur le banc pour défier Malmö lors de la 2e journée du groupe D de l'Europa League, jeudi soir au stade Den Dreef de Louvain. Le Diable Rouge a été remplacé numériquement par l'Allemand Dennis Eckert.

Devant Anthony Moris au but se tiendront, comme lors des deux derniers matchs, Siebe Van Der Heyden, Ismaël Kandouss et Christian Burgess. En l'absence du Néerlandais Bart Nieuwkoop, sorti blessé dimanche contre Genk, c'est Guillaume François qui occupera le flanc droit. Son penchant à gauche se nomme Loïc Lapoussin. Dans l'axe du jeu, Geraerts a retrouvé Amani Lazare, de retour de suspension. Il prendra place aux côtés de Senne Lynen et de son indéboulonnable capitaine Teddy Teuma. Devant, Victor Boniface et Eckert formeront le duo d'attaquants unionistes. C'est la première fois de la saison que Dante Vanzeir ne débute pas une rencontre. Jusqu'ici, il a marqué deux buts et délivré un assist en 11 matchs toutes compétitions confondues. L'Union, vice-championne de Belgique, a remporté son premier match en Europa League en s'imposant 0-1 à l'Union Berlin la semaine dernière. Une victoire contre les champions de Suède serait déjà synonyme de belle opération afin de passer l'hiver européen. En effet, les deux premiers du groupe continueront leur aventure en Europa League alors que le 3e sera envoyé en barrages de la Conference League. (Belga)