Coupe Davis - L'Australie bat la France et est toute proche de la qualification

(Belga) L'Australie a battu la France 2 victoires à 1 lors de la deuxième journée du groupe C, celui de la Belgique, de la Coupe Davis de tennis jeudi, à Hambourg.

La France prenait l'avantage grâce à la victoire 6-2, 6-4 en 1 heure et 35 minutes de Richard Gasquet (ATP 79) sur Jason Kubler (ATP 97). Alex De Minaur (ATP 22) remettait les deux équipes à égalité en battant 6-3, 1-6, 6-4 et 2 heures 08 minutes Benjamin Bonzi (ATP 53). Le double australien formé par Matthew Ebden et Max Purcell prenait la mesure de Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech 6-4, 6-4 en 1 heure et 23 minutes, offrant la victoire à l'Australie. Après leur succès 3-0 sur la Belgique, les Australiens comptent deux succès. La France avait, elle, déjà été battue 2-1, par l'Allemagne. Vendredi, la Belgique rencontrera l'Allemagne. Un succès allemand qualifierait l'Allemagne et l'Australie. (Belga)