Conference League: La Gantoise survole les Shamrock Rovers

La Gantoise a décroché sa première victoire lors de la deuxième journée des poules de la Conference League en battant 3-0 les Shamrock Rovers, jeudi. Hugo Cuypers (9e) et Vadis Odjidja (18e, 66e) ont propulsé les Buffalos en tête du groupe F avec 4 points tout comme Djurgarden, vainqueur 3-2 de Molde.

Hein Vanhaezebrouck a titularisé dans le but Paul Nardi, qui avait été très efficace contre Molde FK et a surpris en permettant à Malick Fofana, 17 ans, de faire ses débuts européens. Pour fêter son 100e match en coupes d'Europe, Stephen Bradley a aligné dix Irlandais, le seul étranger étant le gardien anglais Alan Mannus. Ce match du jubilé a débuté dans le dur pour les 'Hoops', qui ne parvenaient pas à dépasser le milieu de terrain. Malgré des interceptions préalables importantes de Ronan Finn et Chris McCann, une reprise de la tête de Cuypers a heurté la transversale (3e).

Mais sur une passe de Fofana, l'attaquant gantois a ouvert son compteur d'un tir du gauche entre deux défenseurs (9e, 1-0). Les Rovers faisaient de leur mieux pour répliquer, mais ils étaient trop fébriles en possession du ballon face à des Gantois, qui avaient trouvé leur vitesse de croisière. Victime d'une glissade sur une remise en jeu de Mannus, Dan Cleary a contré Cuypers mais le ballon est arrivé chez Odjidja, qui a doublé l'écart d'une volée (18e, 2-0). Par la suite, Gand n'a même pas eu besoin de bien jouer bien pour contrer des Irlandais, qui n'ont pas cadré un tir en 45 minutes.

Après la pause, les Rovers sont apparus moins désordonnés et Nardi a dû repousser un tir de Rory Gaffney (52e). Les efforts des Irlandais n'ont pas empêché La Gantoise de rester maître du jeu et après avoir pris appui sur Fofana, Odjidja a signé un doublé (66e, 3-0). C'était fini pour les Rovers, qui ne se sont pas découragés à l'image de Jack Byrne, qui a trouvé Lee Grace dans le rectangle (70e).