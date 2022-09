Challenge Tour - Christopher Mivis deuxième après le premier tour au Portugal

(Belga) Christopher Mivis occupe la deuxième place de l'Open du Portugal de golf, tournoi du Challenge Tour doté de 250.000 euros, après un premier tour en 68 coups, quatre sous le par, jeudi, sur le parcours du Royal Obidos à Vau.

Mivis a réussi cinq birdies pour un bogey. Il compte un coup de retard sur l'Anglais Todd Clements. Yente Van Doren a rendu une première carte de 69 après quatre birdies et un bogey. Il est quatrième. Jean De Wouters pointe au 16e rang après un tour en 70 coups, consécutif à trois birdies et un bogey. Kristof Ulenaers a réussi quatre birdies pour trois birdies et est 40e. James Meyer de Beco a bouclé le parcours en 73 coups après deux birdies, un bogey et un double bogey. Il est 69e. Le Sud-Africain Dean Germishuys a réussi un hole-in-one au 13e trou, un par-3 de 150 mètres.