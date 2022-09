Europa League - Rennes sape son travail face à Fenerbahçe

(Belga) Alors qu'il menait 2-0, le Stade Rennais a été contraint au partage par Fenerbahçe lors de la deuxième journée de la phase de poules de l'Europa League. Averti à la 90e+4, Athur Theate a joué toute la rencontre avec les Bretons alors que Michy Batshuayi a été remplacé (66e) chez les Turcs. Les deux clubs se partagent la première place du Groupe B avec 4 points. L'AEK Lanarca suit avec trois points alors que le Dynamo Kiev a essuyé deux défaites.

Tous les buts sont tombés en seconde période. Martin Terrier (53e,1-0) et Lovro Majer (55e, 2-0) ont lancé le Stade Rennais mais Irfan Can Kahvecia a réduit la marque pour le Fener (60e, 2-1). Mais l'expulsion d'Hamari Traoré (83e) et un penalty concédé par Benjamin Bourigeaud et transformé par Enner Valencia (90e+2, 2-2) ont sapé le travail de Rennes. (Belga)