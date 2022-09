Europa League - Dante Vanzeir, touché à la cuisse gauche, n'était pas prêt à jouer

(Belga) Karel Geraerts a donné une explication à l'absence de Dante Vanzeir au coup d'envoi du match remporté par l'Union contre Malmö (3-2) jeudi soir en Europa League. "Il a ressenti une gêne à la cuisse gauche à la fin du dernier entraînement", a dit le coach unioniste à l'issue du match disputé à Louvain. "Il s'est encore testé à la mi-temps mais ce n'était pas concluant."

En l'absence de Vanzeir, Victor Boniface, arrivé cet été, a disputé une rencontre aboutie, ponctuée par le but victorieux. "Il fait beaucoup de bien à l'équipe. C'est normal d'avoir besoin d'un temps d'adaptation mais il a montré toutes ses qualités ce soir (jeudi, ndlr). Il est fort physiquement, capable de très bien combiner. Il peut être content de sa prestation et de son but", a dit Geraerts, précisant que le Nigérian était sorti car il était "cuit physiquement".