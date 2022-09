Filippo Ganna pour la passe de trois, Remco Evenepoel pour l'en empêcher

(Belga) La première journée des Mondiaux de cyclisme à Wollongong, en Australie, sera déjà l'occasion pour les spécialistes du contre-la-montre de s'illustrer. Double tenant du titre, Filippo Ganna est l'un des favoris au maillot arc-en-ciel mais Remco Evenepoel, qui porte les espoirs belges en l'absence de Wout van Aert, pourrait surfer sur son succès au Tour d'Espagne pour venir empêcher l'Italien de faire la passe de trois.

Ganna, 26 ans, a décroché son premier sacre mondial à Imola en 2020 avant de récidiver un an plus tard à Bruges, chaque fois devant Wout van Aert. L'Italien de 26 ans a prouvé fin août qu'il était dans une forme ascendante en remportant le prologue du Tour d'Allemagne. Il ne devrait pas éprouver trop de difficultés à passer les 312 mètres de dénivelé d'un parcours de 34,2 kilomètres dans les rues de Wollongong, le long de l'océan Pacifique. Troisième en Belgique l'année dernière, Evenepoel aurait peut-être apprécié un tracé au profil un peu plus accidenté mais le récent vainqueur de la Vuelta aura tout de même l'occasion de faire parler son aérodynamisme, lui qui a enlevé quatre chronos cette saison. Après trois semaines d'efforts intenses sur les routes espagnoles, il existe toutefois un point d'interrogation autour de la récupération et de la forme du natif de Schepdaal. Deuxième Belge au départ, Yves Lampaert sera également à surveiller. Le Flandrien, double champion de Belgique de la spécialité (2017, 2021) et 2e fin juin derrière Evenepoel, a déjà prouvé qu'il était capable de belles performances dans l'exercice individuel. Début juillet à Copenhague, il avait surpris tous les favoris en remportant le chrono inaugural du Tour de France. Vainqueur du GP de Montréal, le Slovène Tadej Pogacar sera, comme toujours, un client au podium, au même prix que les spécialistes suisses Stefan Küng et Stefan Bissegger. (Belga)