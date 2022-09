Le vainqueur du Giro Jai Hindley incertain après un test positif au coronavirus

(Belga) L'Australien Jai Hindley pourrait devoir faire l'impasse sur la course en ligne des Mondiaux, disputés dans son pays. Le vainqueur du Tour d'Italie a enregistré un test positif au coronavirus après le Tour d'Espagne.

Hindley, 26 ans, a terminé la Vuelta à la 10e place, à 12:01 de Remco Evenepoel. Au lendemain de l'arrivée finale à Madrid, l'Australien a été testé positif au coronavirus. Selon le docteur de l'équipe australienne Kevyn Hernandez, le coureur est globalement asymptomatique et sera surveillé dans les prochains jours. La fédération australienne espère que son coureur puisse prendre l'avion lundi, soit six jours avant la course en ligne prévue dimanche 25 septembre. Hindley est, avec Michael Mattews, l'un des leaders australiens. (Belga)