"On sait ce qu'il vaut": Roberto Martinez dévoile son plan pour faire briller Eden Hazard à la Coupe du Monde (vidéo)

La situation d'Eden Hazard continue à faire trembler les amoureux des Diables Rouges. Le joueur de 31 ans ne joue que peu de matchs avec le Real Madrid, souvent dans une position qui n'est pas la sienne, ce qui fait craindre qu'il ne puisse pas vraiment aider l'équipe nationale lors de la prochaine Coupe du Monde. Mais ce n'est pas l'avis de Roberto Martinez.

Pour notre sélectionneur, il ne faut pas douter d'Hazard, malgré son faible temps de jeu. "Pour moi, ce n'est pas un problème", a-t-il lancé sur notre plateau. "J'étais très inquiet quand il devait jouer avec une douleur, il n'était pas heureux avec son corps, il ne savait plus tourner, jouer avec contacts. Mais là, je vois un nouveau Hazard, l'opération lui a donné une nouvelle sensation. Sur son niveau, je ne suis pas inquiet", a-t-il détaillé.

Mais on pourrait cependant devoir utiliser Hazard avec une certaine prudence pendant le tournoi. C'est d'ailleurs ce que semble avoir en tête Roberto Martinez. "Mon inquiétude, c'est de savoir combien de matchs il pourra jouer. On devra le mesurer. Mais il est heureux là où il est, il est prêt à performer. Je ne suis pas plus inquiet que cela", a répondu à ce sujet le sélectionneur.

Mais alors a-t-il ce qu'il faut pour élever son niveau et se mettre au service de la Belgique ? Pour Emiliano Bonfigli, il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas le cas. "Il est dans un contexte qu'il connaît très très bien. C'est un Eden un peu différent du Real Madrid, on l'a vu au mois de juin, où l'on a retrouvé quelques fulgurances", a analysé notre journaliste. "Il sait ce qu'il vaut, on le sait aussi. Il n'y a pas de doutes à avoir", a enfin résumé le sélectionneur.

Gageons que tout se passe bien en novembre !