Ligue des Nations - Ciro Immobile, parmi les 29 italiens convoqués pour affronter l'Angleterre et la Hongrie

(Belga) Le sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini a convoqué vendredi 29 joueurs pour les deux derniers matches de Ligue des nations contre l'Angleterre et la Hongrie, liste sans Lorenzo Insigne ni Federico Bernardeschi, partis cet été à Toronto.

Le buteur de la Lazio Rome Ciro Immobile, absent des matches internationaux de juin sur blessure, fait son retour en sélection pour la première fois depuis le fiasco de l'élimination en barrage pour la Coupe du monde au Qatar contre la Macédoine du Nord (0-1) en mars. Sont en revanche absents l'attaquant de l'AS Rome Nicolo Zaniolo, de retour d'une blessure à une épaule, le latéral des Giallorossi Leonardo Spinazzola ainsi que les champions d'Europe Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi, qui ont quitté cet été la Serie A pour le championnat nord-américain. Dans cette liste figurent trois nouveaux: les gardiens Ivan Provedel (Lazio Rome) et Guglielmo Vicario (Empoli) ainsi que le défenseur de la Salernitana Pasquale Mazzocchi. L'Italie accueillera l'Angleterre le 23 septembre à Milan puis se déplacera lors de la dernière journée en Hongrie le lundi 26. Avec une victoire, deux nuls et une défaite (5 points), la Nazionale est actuellement troisième de sa poule derrière la Hongrie (7 pts) et l'Allemagne (6 pts) et peut encore mathématiquement se qualifier pour le Final Four. (Belga)