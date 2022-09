Les Belges à l'étranger - Mertens et Galatasaray poursuivent leur marche en avant avec une victoire face à Konyaspor

(Belga) Vendredi soir, Galatasaray a remporté avec Dries Mertens le choc de haut de classement face à Konyaspor, 2-1, dans le match avancé de la 7e journée de championnat de Turquie.

Galatasaray a pris la rencontre en main dès la première minute de jeu, grâce au but de Sergio Oliveira (1-0, 1re), passé en 2011 à Malines. Cekici a néanmoins égalisé peu après (1-1, 15e), et les deux équipes sont revenues aux vestiaires au coude à coude. Titulaire pour la quatrième fois consécutive, Dries Mertens a dû céder sa place à la 63e minute à Yusuf Demir. Galatasaray a ensuite réussi à s'emparer des trois points avec un but contre son camp de Calvo (2-1, 82e), mis sous pression par le nouveau venu stambouliote Mauro Icardi. L'exclusion du gardien de Konyaspor, Sehic, en fin de rencontre (89e), est restée sans conséquence, et Galatasaray (16 points) dépasse ainsi Konyaspor (14 points) au classement pour trôner provisoirement en tête de la Super Lig. (Belga)