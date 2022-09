Coupe Davis - Battue dans le double, la Belgique perd 2 à 1 face à l'Allemagne et est éliminée

(Belga) La Belgique s'est inclinée deux victoires à une devant l'Allemagne dans son deuxième match du groupe C de la Coupe Davis de tennis et est éliminée après la phase de poules vendredi, à Hambourg. Dans le double décisif, Sander Gillé (ATP 78 en double) et Joran Vliegen (ATP 90 en double) ont été battus par Kevin Krawietz (ATP 29 en double) et Tim Pütz, 8e mondiale en double.

La paire belge menait pourtant 5 points à 2 dans le jeu décisif du dernier set mais a fini par s'avouer vaincue 4-6, 6-2, 7-6 (7/5) en 2 heures et 15 minutes de match. Plus tôt dans la journée, Zizou Bergs (ATP 134) s'était incliné 6-4, 7-6 (11/9) contre Jan-Lennard Struff (ATP 132). David Goffin (ATP 62) avait ensuite remis les deux équipes à égalité en battant Oscar Otte (ATP 52) 3-6, 7-6 (9/7), 6-3. Les Belges avaient été battus 3-0 par l'Australie dans leur premier match mardi tandis que l'Allemagne s'était imposée 2-1 face à la France. Jeudi, les Australiens ont pris la mesure 2-1 des Français. L'Australie et l'Allemagne passent en quarts de finale. Les deux premiers de chacun des quatre groupes accèdent à la phase finale, organisée du 22 au 27 novembre à Malaga. La Belgique terminera sa phase de groupes samedi contre la France, éliminée aussi. L'Australie et l'Allemagne s'affronteront encore dimanche. (Belga)