Challenger Pro League - Stassin permet aux jeunes d'Anderlecht de mettre fin à la série de victoires du Lierse

(Belga) Les premiers matchs de la 6e journée de Challenger Pro League avaient lieu vendredi soir. Les U23 anderlechtois ont joué un mauvais tour au Lierse en s'imposant, 2-3, au Lisp.

Encore invaincu cette saison, le RSCA version Futures a remporté sa deuxième victoire en venant à bout de Lierse, toujours leader de D1B, 2-3. Lucas Stassin a ouvert le score (0-1, 12e), et Van Acker lui a répondu pour les hôtes (1-1, 23e). Stassin s'est ensuite offert un triplé en marquant un deuxième but (1-2, 27e) puis un troisième sur penalty (1-3, 57e). La réduction du score de Rocha, sur penalty également (2-3, 64e), n'a pas suffi aux Lierrois pour revenir à égalité. Dender compte désormais quatre points en remportant sa première victoire de la saison en déplacement à Deinze, 0-2. Rajsel a marqué le premier but à la demi-heure (0-1, 30e) et Lallemand a assuré les trois points dans le dernier quart d'heure (0-2, 77e). Le Lierse conserve la première place au classement de la Challenger Pro League avec 12 points, mais les U23 anderlechtois ne sont désormais plus qu'à 2 points, en 2e position. Dender (4 points) reste en dernière position mais enregistre une victoire importante qui lui permet d'approcher à une longueur de Deinze, 10e. (Belga)