WTA Tokyo - Elise Mertens au premier tour contre la Chinoise Qiang Wang

Elise Mertens, désormais 43e mondiale et devancée par Alison Van Uytvanck (42e) au ranking WTA, disputera le tournoi WTA 500 de Tokyo la semaine prochaine. La Limbourgeoise de 26 ans, qui reste sur une élimination au premier tour à l'US Open fin août, débutera par un duel contre la Chinoise Qiang Wang (WTA 101).

Ce sera le 7e duel entre les deux joueuses, les deux en ayant remporté trois. Mertens a toutefois enlevé les trois derniers, à Wimbledon 2019 en 3 sets, puis à Dubaï et Doha en 2020, chaque fois en deux petits sets (6-3, 6-0 et 6-1, 6-2). Si la Belge écarte la Chinoise de 30 ans, elle rencontrera la lauréate d'un duel entièrement américain entre Claire Liu (WTA 81) et Alison Riske-Amritraj (WTA 23/N.7). Mertens est la seule Belge engagée dans ce Toray Pan Pacific Open, dont l'Espagnole Paula Badosa (WTA 4) et la Française Caroline Garcia (WTA 10) sont les deux premières têtes de série.