Un deal à 1,5 milliard d'euros: la Ligue des Champions envisage de délocaliser sa finale aux États-Unis

L'UEFA a touché le pactole. L'instance européenne de football a annoncé il y a quelques jours la signature d'un contrat colossal de six ans pour la vente des droits TV de la Ligue des Champions aux États-Unis. Les heureux élus ? CBS, Viacom et Paramount, qui auront l'exclusivité TV dans le pays à partir de 2024, lorsque la nouvelle formule de la compétition entrera en vigueur.

Et selon AS, ce deal XXL pourrait changer les choses dans l'organisation de la finale. Le journal espagnol explique que l'UEFA voit le marché américain comme une réelle opportunité financière et voudrait dès lors délocaliser sa finale, en quittant l'Europe pour aller la jouer directement aux USA. Une piste qui serait d'ailleurs sérieusement étudiée et discutée lors de la prochaine assemblée générale de l'ECA, l'association européenne des clubs, prévue la semaine prochaine à Istanbul.

Ce serait un vrai changement de cap pour la plus grande compétition de notre continent.