Axel Witsel va disputer son premier derby de Madrid: le Diable Rouge envoie une petite pique à Eden Hazard (vidéo)

Axel Witsel disputera ce dimanche son tout premier derby de Madrid. Une rencontre que le milieu de terrain, replacé dans une défense à trois depuis son arrivée, devrait débuter.

Arrivé cette saison, Witsel se plaît déjà très bien à l'Atlético Madrid et ne s'en cache pas. "Je n'aurais pas pu rêver mieux, j'ai été très bien accueilli au club. Je me suis bien adapté, assez vite, je suis content. Quand tu passes d'une ville comme Dortmund à Madrid... c'est top. La ville ici, tout est réuni, pour moi et pour ma famille", a lancé le milieu de terrain dans une interview accordée à Eleven.

L'occasion pour lui de faire le point sur son tout nouveau rôle. S'il l'accepte volontier, il ne cache pas qu'il a toujours une autre idée en tête. "C'est nouveau, ce n'est pas simple du tout au début. Cela demande beaucoup de réflexion, il faut être attentif et concentré. Je dois m'adapter, mais pour le moment je le fais super bien. Mais je me sens encore comme un milieu de terrain", a rappelé le Diable Rouge.

Lors de ce match, il pourrait retrouver Eden Hazard. Le joueur du Real Madrid, s'il joue, sera sans doute aligné en pointe, soit en face à face avec Witsel. Ce qui plaît beaucoup à l'ancien du Standard. "J'espère le voir sur le terrain dimanche. On lui veut tous du bien, parce que mieux il est à Madrid, mieux il sera en équipe nationale. S'il est en neuf et que je suis derrière, on sera l'un contre l'autre. Quand l'arbitre siffle, c'est terminé, il n'y a plus d'amitié, mais quand le match est fini, Eden c'est mon gars, c'est mon ami, donc il n'y a aucun problème", a plaisanté Witsel.