Des centaines de supporteurs rendent hommage à Mister Michel Verschueren au Parc Astrid

(Belga) Environ 500 supporteurs et sympathisants ont rendu un dernier hommage à Michel Verschueren, ancien manager du club de football d'Anderlecht, samedi au Lotto Park. De nombreuses personnes ont ensuite laissé un message dans le registre de condoléances. Une minute de silence sera observée dimanche soir avant la rencontre du RSCA contre Courtrai.

Le cercueil de Mister Michel a été exposé entre 9 heures et midi à l'entrée de la tribune 4, à hauteur de la place De Linde à Anderlecht. Des couronnes de fleurs et des photos de son passage à Anderlecht étaient disposées à proximité. Le fils du défunt, Michael Verschueren, est venu remercier les supporteurs de leur présence. D'anciens employés du club et d'anciens entraîneurs et joueurs, comme Georges Leekens ou Michel De Wolf, sont également venus auprès de la dépouille de l'ancien manager des Mauves et Blancs. Le registre de condoléances sera encore accessible dimanche à partir de 18h00, avant le match face à Courtrai qui doit débuter trois heures plus tard. Les funérailles ont lieu lundi à la basilique Saint-Servais de Grimbergen en présence de la famille, de proches et de personnes invitées uniquement. Michel Verschueren, cheville ouvrière du RSC Anderlecht pendant 23 ans entre 1980 et 2003, au poste de manager, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 91 ans. (Belga)